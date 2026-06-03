Шестилетняя девочка пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ на Брянщину

По его словам, ребёнок получил травмы, однако угрозы её жизни нет. Девочку доставили в Брянскую детскую областную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Глава региона отметил, что пострадавшая находится под наблюдением врачей и получает лечение в полном объёме.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал село Малое Солдатское в Беловском районе Курской области. В результате удара пострадала местная жительница.
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