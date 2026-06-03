Жительница Курской области пострадала при атаке БПЛА

В селе Малое Солдатское Беловского района Курской области из-за атаки БПЛА ранена 51-летняя женщина, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Как уточнил глава региона, у женщины зафиксированы минно-взрывная и акубаротравмы. Она самостоятельно обратилась в больницу соседней Белгородской области. Лечение пострадавшая будет проходить амбулаторно.
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