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Жительница Курской области пострадала при атаке БПЛА

В селе Малое Солдатское Беловского района Курской области из-за атаки БПЛА ранена 51-летняя женщина, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В селе Малое Солдатское Беловского района Курской области из-за атаки БПЛА ранена 51-летняя женщина, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Как уточнил глава региона, у женщины зафиксированы минно-взрывная и акубаротравмы. Она самостоятельно обратилась в больницу соседней Белгородской области. Лечение пострадавшая будет проходить амбулаторно.

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