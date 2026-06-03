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Шестилетняя девочка пострадала при падении обломков дрона в Брянской области

В Брянской области в результате падения обломков беспилотника во двор многоквартирного дома травмы получила шестилетняя девочка. Об этом в среду, 3 июня, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

В Брянской области в результате падения обломков беспилотника во двор многоквартирного дома травмы получила шестилетняя девочка. Об этом в среду, 3 июня, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

— Страшнее всего, когда от действий украинских фашистов страдают дети, — говорится в сообщении.

Ребенок доставлен в Брянскую детскую областную больницу. Жизни девочки ничего не угрожает, врачи оказывают ей необходимую помощь.

2 июня ребенок пострадал при атаке украинского дрона на частный дом в селе Бочковка Белгородской области.

31 мая украинская армия нанесла удар по школе в Васильевке Запорожской области. В результате атаки повреждения получили автобус и здание образовательного учреждения. Пострадавших нет.