Шестилетняя девочка пострадала при падении обломков дрона в Брянской области

В Брянской области в результате падения обломков беспилотника во двор многоквартирного дома травмы получила шестилетняя девочка. Об этом в среду, 3 июня, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
— Страшнее всего, когда от действий украинских фашистов страдают дети, — говорится в сообщении.
Ребенок доставлен в Брянскую детскую областную больницу. Жизни девочки ничего не угрожает, врачи оказывают ей необходимую помощь.
2 июня ребенок пострадал при атаке украинского дрона на частный дом в селе Бочковка Белгородской области.
31 мая украинская армия нанесла удар по школе в Васильевке Запорожской области. В результате атаки повреждения получили автобус и здание образовательного учреждения. Пострадавших нет.