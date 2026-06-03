Тайна длиной в 12 лет: следствие раскрыло обстоятельства смерти жителя Владивостока

Фигурантом дела стала 40-летняя жительница краевой столицы, обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). По данным следствия, трагедия произошла в январе 2014 года в одной из квартир дома на улице Сипягина.
Между супругами возник бытовой конфликт. Как установили следователи, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и во время ссоры вел себя агрессивно по отношению к жене. В ходе конфликта женщина нанесла супругу удар ножом в область живота. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший скончался на следующий день в больнице.
После случившегося обстоятельства происшествия, как считают следователи, были скрыты, а уголовное дело долгое время оставалось нераскрытым. Вернуться к расследованию удалось благодаря повторному изучению материалов. Следователи и криминалисты заново проанализировали собранные сведения и получили дополнительные доказательства.
Важную роль сыграли показания свидетелей, которые слышали происходившую в квартире ссору. После предъявления собранной доказательственной базы обвиняемая признала свою вину и подробно рассказала об обстоятельствах произошедшего. В ходе проверки показаний на месте она воспроизвела последовательность событий и механизм нанесения смертельного ранения.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, который рассмотрит его по существу.