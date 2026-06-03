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Тайна длиной в 12 лет: следствие раскрыло обстоятельства смерти жителя Владивостока

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве, которое, по версии правоохранительных органов, произошло более 12 лет назад во Владивостоке. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Фигурантом дела стала 40-летняя жительница краевой столицы, обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). По данным следствия, трагедия произошла в январе 2014 года в одной из квартир дома на улице Сипягина.

Между супругами возник бытовой конфликт. Как установили следователи, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и во время ссоры вел себя агрессивно по отношению к жене. В ходе конфликта женщина нанесла супругу удар ножом в область живота. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший скончался на следующий день в больнице.

После случившегося обстоятельства происшествия, как считают следователи, были скрыты, а уголовное дело долгое время оставалось нераскрытым. Вернуться к расследованию удалось благодаря повторному изучению материалов. Следователи и криминалисты заново проанализировали собранные сведения и получили дополнительные доказательства.

Важную роль сыграли показания свидетелей, которые слышали происходившую в квартире ссору. После предъявления собранной доказательственной базы обвиняемая признала свою вину и подробно рассказала об обстоятельствах произошедшего. В ходе проверки показаний на месте она воспроизвела последовательность событий и механизм нанесения смертельного ранения.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, который рассмотрит его по существу.