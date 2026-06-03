Тайна длиной в 12 лет: следствие раскрыло обстоятельства смерти жителя Владивостока

Между супругами возник бытовой конфликт. Как установили следователи, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и во время ссоры вел себя агрессивно по отношению к жене. В ходе конфликта женщина нанесла супругу удар ножом в область живота. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший скончался на следующий день в больнице.