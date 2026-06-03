ТАСС: В «ЛизаАлерт» опровергли информацию о сигнале телефона Усольцевых

Представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду прокомментировала информацию о том, что в 30 километрах от места пропажи Усольцевых в Красноярском крае был зафиксирован сигнал телефона главы семьи.
«Информация о проверке маршрута пропавшей семьи методом замера шагов, а также сведения о сигнале телефона не соответствуют действительности», — сказала Чооду в интервью ТАСС.
Напомним, Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочка пропали в сентябре прошлого года во время турпохода в горы.
Масштабные поиски возобновятся, когда сойдет снег.
Пока спасатели, волонтеры и сотрудники СК РФ точечно работают на месте.
Накануне в соцсетях появилась информация о том, что сигнал телефона Сергея ранее был пойман в селе Ивановка — в 30 километрах от места пропажи семьи.