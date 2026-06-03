Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: В «ЛизаАлерт» опровергли информацию о сигнале телефона Усольцевых

Представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду прокомментировала информацию о том, что в 30 километрах от места пропажи Усольцевых в Красноярском крае был зафиксирован сигнал телефона главы семьи.

Представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду прокомментировала информацию о том, что в 30 километрах от места пропажи Усольцевых в Красноярском крае был зафиксирован сигнал телефона главы семьи.

«Информация о проверке маршрута пропавшей семьи методом замера шагов, а также сведения о сигнале телефона не соответствуют действительности», — сказала Чооду в интервью ТАСС.

Напомним, Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочка пропали в сентябре прошлого года во время турпохода в горы.

Масштабные поиски возобновятся, когда сойдет снег.

Пока спасатели, волонтеры и сотрудники СК РФ точечно работают на месте.

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что сигнал телефона Сергея ранее был пойман в селе Ивановка — в 30 километрах от места пропажи семьи.