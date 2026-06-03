ЮАР полыхает от ненависти к приезжим из Мозамбика

Южно-Африканскую Республику накрыла новая волна насилия против выходцев из других африканских государств. Провинция Западный Кейп на юго-западе страны стала ареной масштабных беспорядков, спровоцированных требованиями депортации нелегалов. О ситуации сообщает местный новостной ресурс News 24.
Импульсом к эскалации послужили агрессивные рейды местных активистов. Сотни иностранцев были вынуждены бросить свои жилища. Столкновения в городе Моссел-Бэй завершились трагедией: полиция ЮАР зафиксировала тяжелые ранения у двух граждан Мозамбика. Пострадавших спасти не удалось. Под атаки попали порядка 800 мозамбикцев. Спасаясь от расправы, 300 из них приняли решение самостоятельно вернуться на родину.
География насилия вышла далеко за пределы одного населенного пункта. Очаги возмущения зафиксированы также в Оверберге, Кляйнмонде и Гансбае. Толпы осаждали кварталы, где компактно проживают рабочие из Мозамбика и Малави. Зафиксированы множественные поджоги домов. Власти экстренно развернули центры временного размещения в спортивных залах и социальных учреждениях, куда стянули несколько сотен человек, оставшихся без крова. Часть беженцев продолжает прятаться в горной местности, опасаясь спускаться в города.
Ситуация вызревала в течение всего года. По стране прокатились массовые демонстрации с требованием высылки приезжих. Организаторы протестов обвиняют иностранцев в захвате рабочих мест и нелегальном пользовании социальными программами. Манифестации регулярно перерастают в стычки с полицией, погромы магазинов и грабежи имущества мигрантов. В настоящее время на территории ЮАР проживает свыше трех миллионов выходцев из африканских стран, значительная часть которых не имеет легального статуса.
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