Полиция Воронежа раскрыла преступное сообщество с ущербом в 26,5 миллионов

Полиция Воронежской области установила причастность 13 лиц к организации и участию в преступном сообществе. Об этом во вторник, 2 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В сентябре 2025 года сотрудники УБК ГУ МВД совместно с региональным УФСБ ликвидировали несколько нелегальных узлов связи в Воронеже. Задержанные — жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и области.
В ходе обысков изъято 31 VoIP-GSM-шлюз, мобильные телефоны, более семи тысяч SIM-карт разных операторов, компьютерное оборудование. Ущерб от деятельности подельников составил не менее 26,5 миллионов рублей.
Организатором воронежской ячейки оказался 31-летний местный житель, который по указанию зарубежного куратора подбирал персонал, получая вознаграждение в криптовалюте. Его 27-летний подельник стал техническим специалистом и бухгалтером, третий соучастник отвечал за аренду помещений и контроль операторов. Возбуждено уголовное дело по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем, говорится в сообщении.
СК расследует уголовные дела о незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей. «Бумажным» НДС пользовались бизнесмены, благодаря чему они недоплатили государству более одного триллиона рублей. СК потребовал заочно арестовать троих предпринимателей. Как работала преступная схема — в материале «Вечерней Москвы».