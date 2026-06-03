Полиция Воронежа раскрыла преступное сообщество с ущербом в 26,5 миллионов

Организатором воронежской ячейки оказался 31-летний местный житель, который по указанию зарубежного куратора подбирал персонал, получая вознаграждение в криптовалюте. Его 27-летний подельник стал техническим специалистом и бухгалтером, третий соучастник отвечал за аренду помещений и контроль операторов. Возбуждено уголовное дело по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем, говорится в сообщении.