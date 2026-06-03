Заброшенный ночной клуб «Великано» горел в Хабаровске

В Хабаровске горел заброшенный ночной клуб «Великано», пострадавших нет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Пожар в подвальном помещении, в котором, по словам очевидцев, собираются подростки, начался накануне, 2 июня, в 17:20. Внутри стоял сильный дым, горела мебель у сцены на площади 5 квадратных метров. Людей в помещении не было. С возгоранием пожарные справились за 40 минут.
— Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Напомним, комсомольчанин проведёт 5 лет в колонии за случайный поджог автокооператива.
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