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В Ленинградской области объявили угрозу БПЛА

В регионе возможно понижение скорости мобильного интернета.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Режим опасности беспилотников объявлен в воздушном пространстве Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в «Максе».

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал он.

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