Под Новосибирском жилец ударил гостя поленом и свел его с ума

Новосибирский областной суд ужесточил приговор жильцу, который ударил гостя по голове поленом, после чего мужчина стал страдать деменцией.
Конфликт случился вечером 20 октября 2024 года в поселке Колывань.
55-летний А. снимал квартиру, выпивал с подругой и соседями, вечером пришел знакомый соседа Е. В компании завязалась драка, А. ударил гостя поленом по голове. Е. получил тяжелую черепно-мозговую травму, стал страдать деменцией. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия.
Нападавший ранее был судим за кражи и получил условный срок, он написал явку с повинной и извинился перед потерпевшим. В марте Колыванский районный суд назначил ему 1 год колонии общего режима. Гособвинитель и осужденный с адвокатом обжаловали приговор.
— Осужденный совершил преступление в период условного осуждения, но суд первой инстанции не учел это в решении. Новосибирский областной суд усилил приговор, назначив 1 год 6 месяцев колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, — сообщил КП-Новосибирск Сергей Мельниченко, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.