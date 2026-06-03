Под Новосибирском жилец ударил гостя поленом и свел его с ума

55-летний А. снимал квартиру, выпивал с подругой и соседями, вечером пришел знакомый соседа Е. В компании завязалась драка, А. ударил гостя поленом по голове. Е. получил тяжелую черепно-мозговую травму, стал страдать деменцией. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия.