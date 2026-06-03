Мэр Москвы сообщил об уничтожении уже 22-го БПЛА, летевшего к столице

Нейтрализован еще один вражеский дрон, направлявшийся к столице. Об этом в среду, 3 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города на своей странице в мессенджере МАКС.
Так, число сбитых дронов достигло 22.
Украинская армия 30 мая также атаковала беспилотником северную сторону шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции. В результате удара фасад машинного зала ЗАЭС на расстоянии 10 метров от реакторного отсека получил повреждения.
Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина уточнила, что место, куда украинский беспилотник нанес удар, находится буквально в нескольких метрах от ее реактора.