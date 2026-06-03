В Мексике обнаружили огромный туннель, ведущий в США

Находку сделали во время рейда, проведённого федеральными властями при поддержке военно-морских сил. Тоннель, обшитый деревом, залегает на глубине приблизительно 6,4 метра. Длина подземного прохода составляет примерно 265 метров.
Он является одним из самых протяженных туннелей, обнаруженных на мексиканской границе за последние годы. Внутри были найдены боеприпасы, мобильные телефоны, банковские карты, видеомагнитофон и наркотики.
Власти, ссылаясь на собранные улики, предполагают, что туннель мог использоваться в качестве логистического центра для преступной деятельности, в том числе для хранения и перемещения наркотиков, оружия и взрывчатых веществ.
При этом не уточняется, где на американской стороне может пролегать часть этого прохода. Отмечается, что находка привлекла внимание властей США.
Напомним, в январе 2025 года сообщалось, что на границе между США и Мексикой обнаружили тайный туннель. Он соединял мексиканский город Сьюдад-Хуарес с американским Эль-Пасо (штат Техас). Длина прохода составляла около 300 метров. Он был спрятан в системе ливневой канализации между двумя городами. Тоннель решили засыпать.