Огонь от горящей сауны распространился на одноэтажную пристройку, а затем перекинулся на расположенный рядом двухэтажный коттедж, уточнили в ведомстве. «По прибытии пожарных подразделений наблюдалось открытое горение. Пожар находился в развитой стадии. На месте был создан штаб пожаротушения. Для ликвидации возгорания была организована бесперебойная подача воды и подано несколько пожарных стволов. Принятыми мерами удалось защитить коттедж от огня и не допустить дальнейшего распространения пожара», — говорится в сообщении МЧС. Подчеркивается, что тушение осложнялось сильным задымлением, высокой температурой и быстрым распространением огня. Развитию пожара способствовала высокая пожарная нагрузка, обусловленная наличием большого количества горючих материалов. Пожар был ликвидирован на общей площади 540 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Огонь перекинулся на другие здания: крупный пожар тушили ночью в Астане
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