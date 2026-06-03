Огонь перекинулся на другие здания: крупный пожар тушили ночью в Астане

Огонь от горящей сауны распространился на одноэтажную пристройку, а затем перекинулся на расположенный рядом двухэтажный коттедж, уточнили в ведомстве. «По прибытии пожарных подразделений наблюдалось открытое горение. Пожар находился в развитой стадии. На месте был создан штаб пожаротушения. Для ликвидации возгорания была организована бесперебойная подача воды и подано несколько пожарных стволов. Принятыми мерами удалось защитить коттедж от огня и не допустить дальнейшего распространения пожара», — говорится в сообщении МЧС. Подчеркивается, что тушение осложнялось сильным задымлением, высокой температурой и быстрым распространением огня. Развитию пожара способствовала высокая пожарная нагрузка, обусловленная наличием большого количества горючих материалов. Пожар был ликвидирован на общей площади 540 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.