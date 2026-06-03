Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае за сутки потушили 17 пожаров

Из-за короткого замыкания электропроводки случилось возгорание легкового автомобиля в селе Ельник.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае за сутки потушили 17 пожаров, погибших и пострадавших нет. Об этом сегодня, 3 июня, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, накануне пожар уничтожил легковой автомобиль в селе Ельник Назаровского округа. Огонь на площади шести квадратных метров тушили четыре человека и одна единица техники. Причина случившегося — короткое замыкание.

На акваториях края спасатели не зарегистрировали происшествий. На оказание помощи при ДТП специалисты ведомства выезжали один раз.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше