В Красноярском крае за сутки потушили 17 пожаров, погибших и пострадавших нет. Об этом сегодня, 3 июня, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Так, накануне пожар уничтожил легковой автомобиль в селе Ельник Назаровского округа. Огонь на площади шести квадратных метров тушили четыре человека и одна единица техники. Причина случившегося — короткое замыкание.
На акваториях края спасатели не зарегистрировали происшествий. На оказание помощи при ДТП специалисты ведомства выезжали один раз.
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