На Колыме дом в поселке Ола уничтожило пожаром

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Возгорание уничтожило двухэтажный многоквартирный дом, загоревшийся ночью в поселке Ола в Магаданской области. Огонь перешел на соседнее здание военкомата, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Сегодня, 3 июня, в ночное время в одном из многоквартирных домов поселка Ола произошел пожар, жилое здание уничтожено огнем полностью. В настоящее время огонь перешел на соседнее здание военкомата, осуществляется пожаротушение», — говорится в сообщении.
На месте происшествия для координации работы находится прокурор Ольского района Виктор Бекренев. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Жильцы дома временно остановились у друзей и родственников, вопрос дальнейшего размещения будет рассмотрен властями. Прокурор района проведет личный прием граждан, оставшихся без жилья.
Ранее в ГУ МЧС по Магаданской области сообщали, что в поселке Ола ликвидируют возгорание многоквартирного двухэтажного дома. Есть спасенные и эвакуированные, данных о пострадавших не поступало.