Мошенники оплатили жителю Приморья билет и отель, чтобы он отдал им 4 млн

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители в очередной раз призывают граждан: сотрудники банков, Роскомнадзора, Росфинмониторинга и тем более ФСБ никогда не звонят с требованиями переводить деньги, открывать счета по указанию незнакомцев или передавать наличные курьерам. Никакие билеты и гостиницы в таких случаях не оплачиваются — это часть схемы.