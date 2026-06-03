Мошенники оплатили жителю Приморья билет и отель, чтобы он отдал им 4 млн

Житель Дальнегорска 1964 года рождения потерял 4 миллиона рублей, попавшись на уловки телефонных мошенников. Аферисты не только убедили мужчину перевести сбережения, но и оплатили ему билеты и гостиницу в Новосибирске, сообщили в правоохранительных органах.
Сначала потерпевшему позвонили лжепредставители коммунальных служб и сообщили о замене домофона. Затем в дело вступили «сотрудники» Роскомнадзора и Росфинмониторинга: они заявили, что на мужчину оформлена доверенность на распоряжение имуществом, и убедили срочно обезопасить финансы.
Под руководством аферистов дальнегорец отправился в Новосибирск — билеты и гостиницу, по словам потерпевшего, злоумышленники забронировали сами. Там он открыл счёт в Газпромбанке, перевёл на него 4 миллиона рублей, а затем снял наличные.
После этого с мужчиной связался «лжесотрудник» ФСБ. Для проверки подлинности банкнот и их декларирования он убедил потерпевшего передать деньги прибывшему курьеру. Общение происходило, в том числе, в приложении «Gem Space», которое дальнегорец скачал по указанию мошенников.
Возбуждено уголовное дело. Правоохранители в очередной раз призывают граждан: сотрудники банков, Роскомнадзора, Росфинмониторинга и тем более ФСБ никогда не звонят с требованиями переводить деньги, открывать счета по указанию незнакомцев или передавать наличные курьерам. Никакие билеты и гостиницы в таких случаях не оплачиваются — это часть схемы.