В Новосибирске закладчик не смог смягчить себе приговор

Новосибирский областной суд не смягчил приговор 28-летнему закладчику. Подробности рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
В октябре прошлого года полицейские задержали 28-летнего закладчика с крупной партией наркотиков — более 179 грамм. Следователи возбудили уголовное дело о попытке сбыта наркотиков в крупном размере, задержанный вину признал, но от дачи показаний отказался.
Ранее мужчина не был судим, Железнодорожный районный суд назначил ему 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный и адвокат обжаловали приговор. Мужчина рассказал суду, что стал закладчиком, якобы чтобы прокормить себя и малолетнего ребенка.
— Доводы адвоката о суровости приговора были отклонены судебной коллегией Новосибирского областного суда. Решение оставлено без изменений, приговор вступил в законную силу, сообщила КП-Новосибирск Екатерина Махова, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.