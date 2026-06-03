В Новосибирске закладчик не смог смягчить себе приговор

Ранее мужчина не был судим, Железнодорожный районный суд назначил ему 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный и адвокат обжаловали приговор. Мужчина рассказал суду, что стал закладчиком, якобы чтобы прокормить себя и малолетнего ребенка.