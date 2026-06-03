Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске закладчик не смог смягчить себе приговор

Отец-одиночка остался без работы и стал закладчиком.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский областной суд не смягчил приговор 28-летнему закладчику. Подробности рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

В октябре прошлого года полицейские задержали 28-летнего закладчика с крупной партией наркотиков — более 179 грамм. Следователи возбудили уголовное дело о попытке сбыта наркотиков в крупном размере, задержанный вину признал, но от дачи показаний отказался.

Ранее мужчина не был судим, Железнодорожный районный суд назначил ему 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный и адвокат обжаловали приговор. Мужчина рассказал суду, что стал закладчиком, якобы чтобы прокормить себя и малолетнего ребенка.

— Доводы адвоката о суровости приговора были отклонены судебной коллегией Новосибирского областного суда. Решение оставлено без изменений, приговор вступил в законную силу, сообщила КП-Новосибирск Екатерина Махова, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.