Задержанная в аэропорту Алматы женщина получила 16 лет тюрьмы

«В ходе следствия установлено, что подозреваемая, осознавая противоправный характер своих действий и возможные правовые последствия, действуя по предварительному сговору за денежное вознаграждение, согласилась на незаконное перемещение через государственную границу Республики Казахстан наркотических средств, а также их хранение и пересылку в целях сбыта в особо крупном размере», — говорится в сообщении.