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Задержанная в аэропорту Алматы женщина получила 16 лет тюрьмы

23-летняя жительница Жамбылской области приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы признана виновной и осуждена к 16 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Задержание женщины произошло в международном аэропорту Алматы по прилете рейса Бангкок — Алматы в декабре 2025 года. При осмотре багажа в ее чемодане было обнаружено и изъято наркотическое средство — гашишное масло общим весом 8 кг 879 гр.

По данному факту транспортными полицейскими проведено досудебное расследование, передает портал Policia.kz.

«В ходе следствия установлено, что подозреваемая, осознавая противоправный характер своих действий и возможные правовые последствия, действуя по предварительному сговору за денежное вознаграждение, согласилась на незаконное перемещение через государственную границу Республики Казахстан наркотических средств, а также их хранение и пересылку в целях сбыта в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

На днях приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы она признана виновной и осуждена к 16 годам лишения свободы.

Ранее афганский опий изъяли у двух казахстанцев в Шымкенте.