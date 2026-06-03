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На Тайване во время тренировочного полета T-34C погибли два пилота ВВС

На острове остановили полеты всех самолетов серии до выяснения причин происшествия, сообщил начальник управления Военно-воздушных сил острова генерал-майор Цзян Ичэн.

ГОНКОНГ, 3 июня. /ТАСС/. Тайвань приостановил на неопределенный срок полеты учебно-тренировочных самолетов T-34C после катастрофы, в ходе которой погибли два пилота. Как сообщил начальник управления ВВС острова генерал-майор Цзян Ичэн, использование таких машин полностью прекращено на время расследования причин инцидента.

«Полеты всех самолетов Т-34С приостановлены, пилоты временно используют тренажеры для тренировок», — приводит его слова газета Taipei Times.

Согласно информации издания, оба члена экипажа были опытными летчиками и в ходе полета отрабатывали сложное упражнение — имитацию отказа двигателя. Катастрофа произошла 2 июня в районе авиабазы Ганшань близ города Гаосюн.

По информации Цзян Ичэна, самолет прошел проверку безопасности 9 апреля, и с тех пор серьезных неисправностей не наблюдалось. По его словам, ни один из пилотов не сообщил о каких-либо проблемах или неисправностях, а погодные условия, включая видимость, были подходящими для проведения полетов. ВВС сформировали оперативную группу для расследования причин катастрофы.

В 1985 году Тайвань закупил около 50 одномоторных двухместных самолетов Т-34С производства американской компании Beechcraft в качестве учебно-тренировочных машин для подготовки военных пилотов. Около 30 таких «летающих парт» до сих пор остаются в составе ВВС острова. Тайбэй ранее сообщал о планах заменить к началу 2030 годов эти самолеты на более современные.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне с Китаем. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.

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