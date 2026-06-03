На Тайване во время тренировочного полета T-34C погибли два пилота ВВС

По информации Цзян Ичэна, самолет прошел проверку безопасности 9 апреля, и с тех пор серьезных неисправностей не наблюдалось. По его словам, ни один из пилотов не сообщил о каких-либо проблемах или неисправностях, а погодные условия, включая видимость, были подходящими для проведения полетов. ВВС сформировали оперативную группу для расследования причин катастрофы.