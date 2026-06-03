ABC: мужчина держит в заложниках несколько человек в банке в США

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Неизвестный забаррикадировался в банке американского города Бейкерсфилд (штат Калифорния), удерживая в заложниках несколько человек, у злоумышленника при себе может быть взрывное устройство. Об этом сообщает местное подразделение телеканала ABC News.
По его сведениям, неизвестный вошел в отделение банка Chase и забаррикадировался в нем в районе 13:00 по местному времени (23:00 мск). Правоохранители оцепили здание. Один из заложников был отпущен, общее число удерживаемых в банке пока неизвестно.
«Мы находимся у здания банка Chase на пересечении Честер-авеню и 17-й улицы в связи с подтвержденной угрозой взрывного устройства», — указывается в сообщении местных правоохранителей в X. На месте происшествия также направлены сотрудники ФБР.