Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске осужден застройщик, похитивший у дольщиков свыше 400 млн рублей

В Хабаровске суд вынес приговор руководителю предприятия ООО «Гринвилль» по части 4 статьи 159 УК РФ. Его признали виновным в хищении свыше 432 миллионов рублей у участников долевого строительства.

В Хабаровске суд вынес приговор руководителю предприятия ООО «Гринвилль» по части 4 статьи 159 УК РФ. Его признали виновным в хищении свыше 432 миллионов рублей у участников долевого строительства.

— Установлено, что осужденный создал видимость инвестиционной привлекательности проекта по возведению пяти многоквартирных домов в селе Тополево Хабаровского района. С марта 2017 года по ноябрь 2020 года с дольщиками заключали договоры участия в строительстве, вносили деньги, но фигурант не собирался исполнять свои обязательства, — говорит старший помощник прокурора Центрального района Хабаровска Елена Демидовская.

Доказано, что злоумышленник нанес ущерб на сумму более 432 миллионов рублей.

Ему назначено наказание — четыре года лишения свободы условно и штраф 800 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.