В Хабаровске осужден застройщик, похитивший у дольщиков свыше 400 млн рублей

В Хабаровске суд вынес приговор руководителю предприятия ООО «Гринвилль» по части 4 статьи 159 УК РФ. Его признали виновным в хищении свыше 432 миллионов рублей у участников долевого строительства.
— Установлено, что осужденный создал видимость инвестиционной привлекательности проекта по возведению пяти многоквартирных домов в селе Тополево Хабаровского района. С марта 2017 года по ноябрь 2020 года с дольщиками заключали договоры участия в строительстве, вносили деньги, но фигурант не собирался исполнять свои обязательства, — говорит старший помощник прокурора Центрального района Хабаровска Елена Демидовская.
Доказано, что злоумышленник нанес ущерб на сумму более 432 миллионов рублей.
Ему назначено наказание — четыре года лишения свободы условно и штраф 800 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.