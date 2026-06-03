В Хабаровске осужден застройщик, похитивший у дольщиков свыше 400 млн рублей

— Установлено, что осужденный создал видимость инвестиционной привлекательности проекта по возведению пяти многоквартирных домов в селе Тополево Хабаровского района. С марта 2017 года по ноябрь 2020 года с дольщиками заключали договоры участия в строительстве, вносили деньги, но фигурант не собирался исполнять свои обязательства, — говорит старший помощник прокурора Центрального района Хабаровска Елена Демидовская.