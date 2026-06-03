В Хабаровске застройщик получил условный срок за кражу 432 млн руб у дольщиков

В Хабаровске за мошенничество осужден 51-летний бывший руководитель ООО «Гринвилль», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как установил суд, с марта 2017 по ноябрь 2020 года он создал видимость активного строительства пяти многоквартирных домов в Тополево. Подчиненные активно привлекали дольщиков, не зная о том, что руководитель не собирается достраивать дома. Обязательства перед участниками долевого строительства не были выполнены, квартиры они не получили. В общей сложности у дольщиков было похищено более 432 млн рублей.
В 2013 году 130 хабаровчанам, которые так и не стали владельцами квартир в трёх домах, федеральный ППК «Фонд развития территорий» стал выплачивать компенсации.
— Центральный районный суд Хабаровска признал подсудимого виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он приговорен к 4 годам лишения свободы условно, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, ранее за обман дольщиков ЖК «Ленинградский» пособники застройщика отправились в колонию.