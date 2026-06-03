В Хабаровске застройщик получил условный срок за кражу 432 млн руб у дольщиков

Как установил суд, с марта 2017 по ноябрь 2020 года он создал видимость активного строительства пяти многоквартирных домов в Тополево. Подчиненные активно привлекали дольщиков, не зная о том, что руководитель не собирается достраивать дома. Обязательства перед участниками долевого строительства не были выполнены, квартиры они не получили. В общей сложности у дольщиков было похищено более 432 млн рублей.