Руководству администрации Кубани ограничили выезд за пределы региона

Сообщается, что решение принято для поддержания высокой готовности системы управления в условиях режима среднего уровня реагирования. Ограничение распространяется на заместителей главы региона, руководителей краевых министерств и департаментов, действует в том числе в период отпусков и нерабочее время, за исключением командировок.