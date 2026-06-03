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Руководству администрации Кубани ограничили выезд за пределы региона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во вторник, 2 июня, подписал распоряжение об ограничении выезда руководящему составу администрации за пределы региона. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во вторник, 2 июня, подписал распоряжение об ограничении выезда руководящему составу администрации за пределы региона. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации.

Сообщается, что решение принято для поддержания высокой готовности системы управления в условиях режима среднего уровня реагирования. Ограничение распространяется на заместителей главы региона, руководителей краевых министерств и департаментов, действует в том числе в период отпусков и нерабочее время, за исключением командировок.

— Жители и туристы будут отдыхать, а мы в том числе обеспечивать их безопасность, — отметил губернатор.

Главам городов и районов края также рекомендовано руководствоваться данным распоряжением, говорится в сообщении.

В этот же день стало известно, что правительство Крымского района Краснодарского края ввело режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в четырех населенных пунктах из-за перелива воды из русла реки Кубань после дождей.

1 июня режим ЧС объявили в Минеральных Водах и селе Левокумка из-за последствий паводков и сильного града. Из-за притока воды оказалось подтоплено 36 домовладений.

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