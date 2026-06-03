Поход в магазин за мороженым закончился трагедией в многодетной семье на юге Казахстана

Тяжелая техника коммунальной службы акимата переехала несовершеннолетнего пешехода. Нурасыл был вторым ребенком в семье, где воспитываются шестеро детей. Он вместе с младшей сестрой пошел в магазин за мороженым, но когда брат с сестрой переходили дорогу по зебре, на них выехал грузовик. Нурасыл получил смертельные травмы и погиб на месте, передает «КТК».