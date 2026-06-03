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Над Ленинградской областью сбили три украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны проводят боевую работу над Ленинградской областью. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, были сбиты три БПЛА.

Источник: Life.ru

По его словам, работа ПВО продолжается.

Ранее в области была объявлена угроза атаки БПЛА. В аэропорту Пулково ввели обслуживание рейсов по согласованию, а позднее и вовсе закрыли все вылеты и прилёты.

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