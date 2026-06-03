Над Ленинградской областью сбили три украинских беспилотника

По его словам, работа ПВО продолжается.
Ранее в области была объявлена угроза атаки БПЛА. В аэропорту Пулково ввели обслуживание рейсов по согласованию, а позднее и вовсе закрыли все вылеты и прилёты.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.Читать дальше