В Хабаровске вынесли приговор двум приморцам за контрабанду леса на 1,6 млрд

В Хабаровске суд вынес приговор двум жителям Приморского края по уголовному делу о контрабанде древесины на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры по ДФО.
Суд установил, что с 2015 по 2019 годы фигуранты руководили двумя организованными группами. Совместно с их участниками обвиняемые автомобильным и железнодорожным транспортом нелегально вывозили древесину через таможенную границу в КНР. Незаконное перемещение леса, общая сумма которого составила более 1,6 миллиарда рублей, происходило от имени юридических лиц, которыми управляли номинальные директора.
Уточняется, что один из обвиняемых до 2022 года являлся депутатом законодательного собрания Приморского края, а второй — руководителем крупной компании, которая занималась лесозаготовкой в регионе.
Двое фигурантов признаны виновными по части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой). Суд приговорил их к 10 и 11 годам исполнительной колонии строгого режима и назначил штраф в размере 700 и 950 тысяч рублей.
Их имущество на сумму более 311 миллионов рублей конфисковано в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.