В Хабаровске вынесли приговор двум приморцам за контрабанду леса на 1,6 млрд

Суд установил, что с 2015 по 2019 годы фигуранты руководили двумя организованными группами. Совместно с их участниками обвиняемые автомобильным и железнодорожным транспортом нелегально вывозили древесину через таможенную границу в КНР. Незаконное перемещение леса, общая сумма которого составила более 1,6 миллиарда рублей, происходило от имени юридических лиц, которыми управляли номинальные директора.