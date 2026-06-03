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Десять локомотивов запретили использовать в Комсомольске-на-Амуре

Один из тепловозов оказался вдобавок технически неисправен.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Комсомольске-на-Амуре после вмешательства транспортной прокуратуры прекращено движение 10 локомотивов с истекшим сроком техосмотра, один из них также был технически неисправен, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Проверка показала, что городское эксплуатационное локомотивное депо использует тепловозы с истекшим сроком технического обслуживания. Организации было внесено представление об их отстранении.

— От движения отставлены 9 локомотивов, 4 из которых возвращены к работе после проведения текущего ремонта, 5 — включены в план технического обслуживания. Один тепловоз исключен из инвентарного парка ввиду неудовлетворительного состояния, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Напомним, ранее в Бикинском округе локомотив столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде.