Десять локомотивов запретили использовать в Комсомольске-на-Амуре

— От движения отставлены 9 локомотивов, 4 из которых возвращены к работе после проведения текущего ремонта, 5 — включены в план технического обслуживания. Один тепловоз исключен из инвентарного парка ввиду неудовлетворительного состояния, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.