ABC: в США мужчина забаррикадировался с заложниками в банке

Напомним, ранее сообщалось, что в немецком Дортмунде мужчина напал на посетителей ресторана, избив их дубинкой и распылив перцовый баллончик. После этого он скрылся и спрятался в жилом доме, где забаррикадировался и взял в заложники двух детей. Преступник также выстрелил в одного из полицейских, которые прибыли на место.