ABC: в США мужчина забаррикадировался с заложниками в банке

Неизвестный мужчина в американском штате Калифорния взял в заложники несколько человек и забаррикадировался в банке, сообщил местный филиал телеканала ABC News со ссылкой на местную полицию.
Это произошло в городе Бейкерсфилде. Злоумышленник и заложники находятся в отделении банка Chase на пересечении Честер-авеню и 17-й улицы. Правоохранительные органы оцепили здание.
По данным журналистов, у преступника при себе может быть взрывное устройство. Он отпустил одного из заложников. Точное число удерживаемых людей неизвестно.
К месту происшествия также направлены сотрудники Федерального бюро расследований.
Напомним, ранее сообщалось, что в немецком Дортмунде мужчина напал на посетителей ресторана, избив их дубинкой и распылив перцовый баллончик. После этого он скрылся и спрятался в жилом доме, где забаррикадировался и взял в заложники двух детей. Преступник также выстрелил в одного из полицейских, которые прибыли на место.