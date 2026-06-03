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ABC: в США мужчина забаррикадировался с заложниками в банке

В Калифорнии мужчина, у которого может быть бомба, взял в заложники людей и забаррикадировался в банке.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестный мужчина в американском штате Калифорния взял в заложники несколько человек и забаррикадировался в банке, сообщил местный филиал телеканала ABC News со ссылкой на местную полицию.

Это произошло в городе Бейкерсфилде. Злоумышленник и заложники находятся в отделении банка Chase на пересечении Честер-авеню и 17-й улицы. Правоохранительные органы оцепили здание.

По данным журналистов, у преступника при себе может быть взрывное устройство. Он отпустил одного из заложников. Точное число удерживаемых людей неизвестно.

К месту происшествия также направлены сотрудники Федерального бюро расследований.

Напомним, ранее сообщалось, что в немецком Дортмунде мужчина напал на посетителей ресторана, избив их дубинкой и распылив перцовый баллончик. После этого он скрылся и спрятался в жилом доме, где забаррикадировался и взял в заложники двух детей. Преступник также выстрелил в одного из полицейских, которые прибыли на место.

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