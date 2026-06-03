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Бастрыкин поручил завести дело после травмирования подростков в парке Кызыла

Глава СК поручил завести уголовное дело в связи с происшествием в парке аттракционов в Республике Тыва.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после травмирования подростков на неисправном аттракционе в Национальном парке Кызыла. Инцидент произошел днем 2 июня, на помощь молодым людям выезжали сотрудники МЧС.

Спасатели, прибыв на место происшествия, провели деблокировку пострадавших — юношей 17 и 18 лет зажало в подвесном кресле. Одного из них госпитализировали в больницу, второму оказали медицинскую помощь в травмпункте.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следователи организовали процессуальную проверку. Глава СК России поручил завести уголовное дело и представить доклад.

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