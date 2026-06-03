Жилой дом, библиотека и школа искусств повреждены в Мичуринске из-за атаки ВСУ

По его словам, в результате падения БПЛА повреждения получили многоквартирный дом, библиотека и школа искусств — в зданиях выбиты окна. Также пострадали хозяйственные постройки одного из промышленных предприятий.
Пострадавших, по предварительной информации, нет.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны проводят боевую работу над Ленинградской областью. Как заявил губернатор Александр Дрозденко, были сбиты три БПЛА.
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