В Тамбовской области ВСУ атаковали Мичуринск

«В ночь на 3 июня на Мичуринск была совершена террористическая атака киевского режима. В результате падения беспилотников ВСУ пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, в которых выбиты стекла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия. Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под контролем», — проинформировал он.
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