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В Тамбовской области ВСУ атаковали Мичуринск

В ночь на 3 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) совершили атаку на город Мичуринск в Тамбовской области. Как сообщил в своем аккаунте в «Максе» глава региона Евгений Первышов, жертв в результате инцидента нет, однако повреждения получил ряд строений, включая жилой дом и библиотеку.

Источник: РИА "Новости"

«В ночь на 3 июня на Мичуринск была совершена террористическая атака киевского режима. В результате падения беспилотников ВСУ пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, в которых выбиты стекла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия. Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под контролем», — проинформировал он.

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