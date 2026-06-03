Житель Приморья задушил женщину и спрятал тело

В ноябре в полицию поступило сообщение об исчезновении женщины. Следователи осмотрели ее жилище и обнаружили следы беспорядка, а также частицы, похожие на кровь. Оперативники вышли на мужчину, который общался с пропавшей незадолго до ее исчезновения. Фигурант дал признательные показания и указал место, где спрятал тело. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила — смерть наступила от механической асфиксии, то есть удушения.