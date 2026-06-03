Почти 800 человек пострадали от клещей за неделю в Хабаровском крае

Жители Хабаровского края продолжают стабильно обращаться в медицинские организации края по поводу присасывания клещей. Так, по данным регионального управления Роспотребнадзора, только за прошедшую неделю паукообразных сняли с 798 пострадавших, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В ведомстве напомнили, что несмотря на то, что в регионе обработано сейчас около 1300 гектаров, риск встречи с клещами остается, в том числе на дачах, в лесу, порой и в парках. Особенно внимательно нужно быть детям, которые с наступлением летних каникул больше времени стали проводить на улице.
— Для родителей важно знать, как защитить ребенка. Конечно, полностью исключить риск укуса сложно, но можно свести его к минимуму, соблюдая простые правила. Главный барьер — правильная одежда, причем светлая — на такой легче заметить клеща. Также нужно использовать специальные средства от клещей, разрешенные для применения у детей. Наносить их нужно только на одежду, избегая попадания на кожу. Обрабатывать вещи следует заранее и на открытом воздухе. Во время прогулки важно проводить осмотры каждые 20−30 минут, вернувшись домой важно провести тщательный осмотр всего тела, а одежду желательно вытряхнуть над ванной или постирать, — порекомендовали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Специалисты также напомнили жителям региона о том, что клещи являются переносчиками инфекционных заболеваний. И единственным надежным способом защиты от клещевого энцефалита считается вакцинация.