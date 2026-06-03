СМИ: в США мужчина взял в заложники несколько человек в банке

По данным источника, инцидент произошел в отделении банка Chase. Неизвестный вошел в здание и забаррикадировался в нем около 13:00 по местному времени (23:00 мск). Правоохранительные органы оцепили территорию. Один из заложников был отпущен. Общее число удерживаемых в банке лиц на данный момент не установлено.