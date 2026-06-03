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СМИ: в США мужчина взял в заложники несколько человек в банке

В городе Бейкерсфилд (штат Калифорния) неизвестный забаррикадировался в отделении банка, удерживая заложников. Как сообщает местное подразделение телеканала ABC News, у злоумышленника при себе может находиться взрывное устройство.

Источник: Reuters

По данным источника, инцидент произошел в отделении банка Chase. Неизвестный вошел в здание и забаррикадировался в нем около 13:00 по местному времени (23:00 мск). Правоохранительные органы оцепили территорию. Один из заложников был отпущен. Общее число удерживаемых в банке лиц на данный момент не установлено.

«Мы находимся у здания банка Chase на пересечении Честер-авеню и 17-й улицы в связи с подтвержденной угрозой взрывного устройства», — указывается в сообщении местных правоохранителей в X. На место происшествия также направлены сотрудники ФБР.

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