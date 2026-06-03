Мужчина с заложниками забаррикадировался в банке в Калифорнии

Ранее в Германии вооружённый мужчина устроил погром в кафе Дортмунда, а затем скрылся в жилом доме в районе Хехстен. Там он взял детей в заложники. Когда полиция подошла к зданию, нападавший вышел и выстрелил в одного из сотрудников.