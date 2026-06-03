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Мужчина с заложниками забаррикадировался в банке в Калифорнии

Полиция города Бейкерсфилд на юге Калифорнии оцепила здание банка Chase. Неизвестный мужчина забаррикадировался внутри вместе с несколькими людьми. Правоохранители прибыли на место около 13:00 после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает The Washington Post.

Источник: Life.ru

Некоторым заложникам удалось выбраться из здания. О пострадавших информации нет. Кризисные переговорщики поддерживают связь с подозреваемым по телефону. На место прибыли переговорщики.

Американец взял заложников в банке. Видео © X / IRT Media.

«Мы находимся на месте происшествия у здания банка Chase на пересечении Честер-авеню и 17-й улицы в связи с подтвержденной угрозой взрыва», — сообщило полицейское управление в соцсети X.

На месте работают агенты ФБР и экстренные службы. Мэр Бейкерсфилда Карен Го призвала жителей держаться подальше от центра города. Движение по дорогам перекрыто до особого распоряжения.

Ранее в Германии вооружённый мужчина устроил погром в кафе Дортмунда, а затем скрылся в жилом доме в районе Хехстен. Там он взял детей в заложники. Когда полиция подошла к зданию, нападавший вышел и выстрелил в одного из сотрудников.

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