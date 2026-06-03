Мужчина с заложниками забаррикадировался в банке в Калифорнии

Некоторым заложникам удалось выбраться из здания. О пострадавших информации нет. Кризисные переговорщики поддерживают связь с подозреваемым по телефону. На место прибыли переговорщики.
Американец взял заложников в банке. Видео © X / IRT Media.
«Мы находимся на месте происшествия у здания банка Chase на пересечении Честер-авеню и 17-й улицы в связи с подтвержденной угрозой взрыва», — сообщило полицейское управление в соцсети X.
На месте работают агенты ФБР и экстренные службы. Мэр Бейкерсфилда Карен Го призвала жителей держаться подальше от центра города. Движение по дорогам перекрыто до особого распоряжения.
Ранее в Германии вооружённый мужчина устроил погром в кафе Дортмунда, а затем скрылся в жилом доме в районе Хехстен. Там он взял детей в заложники. Когда полиция подошла к зданию, нападавший вышел и выстрелил в одного из сотрудников.
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