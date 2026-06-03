В Санкт-Петербурге объявили опасность БПЛА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Угроза беспилотных летательных аппаратов объявлена в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в приложении МЧС России.
«Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны временные перебои в работе мобильного интернета», — сказано в сообщении.
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