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Уснувший водитель погубил несовершеннолетнюю пассажирку в НСО

В среду, 3 июня, Госавтоинспекция НСО сообщила о гибели несовершеннолетней девочки в результате аварии с опрокидыванием автомобиля.

Источник: НДН.ИНФО

По данным правоохранителей, водитель-мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем «Ауди А6», ехал по трассе К-17 со стороны Карасука в сторону Павлодара. Предварительные данные указывают на то, что он уснул за рулём, и на 405-м километре произошло столкновение с правым по ходу движения кюветом. Автомобиль перевернулся.

В результате ДТП пассажир — девочка 2019 года рождения — получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Омске рухнул аттракцион вместе с людьми.