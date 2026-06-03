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Жителей села в Красноярском крае эвакуировали из-за паводка

В Курагинском округе Красноярского края из-за подъема воды в реке Туба эвакуировали жителей.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 2 июня, после подъема уровня воды в реке Туба произошло частичное подтопление огородов и жилого дома в поселке Усть-Шушь Курагинского округа. Как сообщили спасатели Красноярского края, на место происшествия выезжали специалисты из Минусинска.

Они проверили местную дамбу и организовали эвакуацию 8 человек — сейчас они находятся в пункте временного размещения в поселке Курагино.

Сегодня ожидается дальнейшее колебание уровня воды в реке. Ситуация находится под особым контролем местных властей.