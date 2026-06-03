Жителей села в Красноярском крае эвакуировали из-за паводка

Накануне, 2 июня, после подъема уровня воды в реке Туба произошло частичное подтопление огородов и жилого дома в поселке Усть-Шушь Курагинского округа. Как сообщили спасатели Красноярского края, на место происшествия выезжали специалисты из Минусинска.