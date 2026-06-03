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Новосибирец получил 5 лет колонии за мошенничество на 27 млн рублей

Он представлялся директором юрлица и делал вид, что успешно торгует оптом хозяйственными товарами.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районном суде Новосибирска вынесли приговор 41-летнему местному жителю, обвиняемому в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В 2020—2021 годах мужчина придумал схему с фиктивной структурой управления обществом с ограниченной ответственностью. Он представлялся директором юрлица и делал вид, что успешно торгует оптом хозяйственными товарами, включая медицинские маски, строительные мешки и другую продукцию.

Так он вошел в доверие к потерпевшим, обманул их и злоупотребил их доверием, после чего забрал у них деньги и товар. Общий ущерб превысил 27 миллионов рублей. Вырученные средства, в том числе от продажи полученного от потерпевших товара, мужчина потратил на себя.

В суде он свою вину не признал и заявил, что не выполнил обязательства из-за болезни, пандемии и других причин. Однако государственный обвинитель настоял на своей позиции, и суд назначил виновному пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.