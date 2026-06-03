Новосибирец получил 5 лет колонии за мошенничество на 27 млн рублей

Так он вошел в доверие к потерпевшим, обманул их и злоупотребил их доверием, после чего забрал у них деньги и товар. Общий ущерб превысил 27 миллионов рублей. Вырученные средства, в том числе от продажи полученного от потерпевших товара, мужчина потратил на себя.