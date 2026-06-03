22-летнего иркутянина задержали за драку в центре Москвы

IrkutskMedia, 3 июня. В Москве полицейские задержали двоих мужчин, которые устроили драку рядом с кафе на Краснопрудной улице. Один из фигурантов оказался 22-летним уроженцем Иркутска, а второй — 27-летним жителем столицы. Сообщение поступило в дежурную часть вечером. Между посетителями заведения произошла словесная перепалка в помещении, после чего участники конфликта вышли на улицу для дальнейшего выяснения отношений.