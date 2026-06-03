22-летнего иркутянина задержали за драку в центре Москвы

IrkutskMedia, 3 июня. В Москве полицейские задержали двоих мужчин, которые устроили драку рядом с кафе на Краснопрудной улице. Один из фигурантов оказался 22-летним уроженцем Иркутска, а второй — 27-летним жителем столицы. Сообщение поступило в дежурную часть вечером. Между посетителями заведения произошла словесная перепалка в помещении, после чего участники конфликта вышли на улицу для дальнейшего выяснения отношений.
Как сообщили в пресс-службе МВД России, в ходе потасовки двое мужчин избили своего оппонента, нанеся ему множественные удары в голову и туловище. Потерпевший несколько раз упал на асфальт. С различными травмами пострадавшего доставили в больницу, а агрессоры скрылись с места происшествия. Медики заключили, что здоровью пострадавшего был причинён тяжкий вред.
Правоохранители детально изучили записи с камер видеонаблюдения и в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личности нарушителей. Фигурантов задержали по месту их проживания.
Следователи возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного группой лиц. Задержанных суд заключил под стражу.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что в мае произошла драка между двумя автомобилистами в Иркутске. Правоохранители выявили видео инцидента во время мониторинга соцсетей. Конфликт, переросший в рукоприкладство, произошел вблизи железнодорожного вокзала. Полицейские разбирались в обстоятельствах произошедшего.