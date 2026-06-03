В Омской области бесследно исчезли два пенсионера

Поисково-спасательные отряды «ДоброСпас-Омск» и «ЛизаАлерт» просят помощи в поисках двух пожилых людей, пропавших в Омской области с разницей в несколько дней.
74-летняя Любовь Дмитриевна Саутина 28 мая около шести утра ушла из дома в деревне Боголюбовка Марьяновского района на улице Центральной и не вернулась. Её приметы: рост 160−165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы. Особая примета — правая рука в гипсе. Одежда неизвестна.
Также 1 июня в Омске пропал 73-летний Владимир Александрович Корнейчук. Мужчина ушёл из дома и до сих пор не вернулся. Его приметы: рост 180 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, карие глаза. Был одет в светлую кофту и голубые джинсы.
Волонтёры просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, сообщить на горячую линию «ЛизаАлерт» и «ДоброСпас-Омск» или по номеру 112.
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