В Омской области бесследно исчезли два пенсионера

Также 1 июня в Омске пропал 73-летний Владимир Александрович Корнейчук. Мужчина ушёл из дома и до сих пор не вернулся. Его приметы: рост 180 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, карие глаза. Был одет в светлую кофту и голубые джинсы.