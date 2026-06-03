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В Норильске стая бродячих собак напала на двоих детей

Прокуратура организовала проверку в связи с нападением стаи бродячих собак на двоих детей в районе мемориалов горы Шмидта в Норильске.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 2 июня, около мемориалов горы Шмидта в Норильске стая бродячих собак напала на двоих детей — один из них получил серьезные травмы. Как сообщили в прокуратуре Красноярского края, дети самостоятельно обратились за помощью, позвонив спасателям.

На место прибыли сотрудники экстренных служб и скорая помощь, после чего ребят доставили в межрайонную больницу. Пострадавшие — мальчики 12 и 13 лет.

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Кроме того, прокуратура даст оценку работе должностных лиц.