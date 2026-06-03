Накануне, 2 июня, около мемориалов горы Шмидта в Норильске стая бродячих собак напала на двоих детей — один из них получил серьезные травмы. Как сообщили в прокуратуре Красноярского края, дети самостоятельно обратились за помощью, позвонив спасателям.