Казахстанцы остались без денег и отдыха по вине турфирмы

Пока руководство фирмы обещает вернуть деньги, пострадавшие требуют более жестких мер. По официальным данным, в полиции зарегистрировано уже 20 заявлений. Но это число может увеличиться в любой момент. Люди уверены: произошедшее было не случайностью, а мошеннической схемой. И теперь намерены добиваться не только компенсации, но и закрытия турфирмы.