Дом, библиотека и школа искусств повреждены при атаке БПЛА на Тамбовскую область

В ночь на 3 июня город Мичуринск Тамбовской области подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале.
— В ночь на 3 июня на Мичуринск была совершена террористическая атака киевского режима, — говорится в сообщении.
В результате падения дронов пострадали многоквартирный дом, библиотека, школа искусств (в этих зданиях выбиты стекла), а также хозяйственные постройки промышленного предприятия. Пострадавших нет.
На месте работают оперативные службы, ситуация под контролем. Глава региона также напомнил о запрете на публикацию фото- и видеоматериалов, связанных с последствиями атак и работой ПВО.
Украинская армия 30 мая также атаковала беспилотником северную сторону шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции. В результате удара фасад машинного зала ЗАЭС на расстоянии 10 метров от реакторного отсека получил повреждения.