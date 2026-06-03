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В Новосибирской области село осталось без света до вечера из-за упавшего дерева

Упавший ствол оборвал провода и повредил бетонную опору, энергетики планируют завершить восстановительные работы к 17:00.

Источник: Om1 Новосибирск

В селе Раздольном под Новосибирском утром произошло аварийное отключение электричества. Причиной стало дерево, которое упало на воздушную линию электропередачи, сообщили в «Россети Новосибирск».

Из-за падения дерева на ЛЭП оборвались провода и сломалась бетонная опора. Без света остались потребители, подключённые к нескольким трансформаторным подстанциям в селе.

На месте уже работают бригады энергетиков. Для восстановления электроснабжения привлекли спецтехнику. Специалистам предстоит убрать с линии ствол и ветки, демонтировать повреждённую опору, установить новую и заново смонтировать провода.

В «Россети Новосибирск» отметили, что объём работ достаточно большой. По предварительному прогнозу, устранить повреждения планируют к 17:00.

«Параллельно специалисты прорабатывают вопросы переключения потребителей на резервную схему электроснабжения», — отметили в компании.