Над Ленобластью за ночь сбили 30 украинских дронов

«На данный момент силами ПВО сбито 30 БПЛА над территорией Ленинградской области», — указал он в официальных каналах.
Власти уточнили, в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Силы ПВО Минобороны работают по воздушным целям. В аэропорту Пулково введены временные ограничения.
Этой же ночью с начала суток системы ПВО сбили 13 беспилотников на подлёте к Москве. А общее число уничтоженных украинских БПЛА на подлёте к столице с вечера 2 июня достигло 22.
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