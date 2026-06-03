В Башкирии найден рыбак, утонувший в середине мая. Его тело искали в реке в Караидельском районе.
Как сообщают в Госкомитете РБ по ЧС, трагедия произошла 11 мая на реке Уреш, недалеко от деревни Седяш-Нагаево. Тогда трое мужчин перевернулись на лодке во время рыбалки. Двое добрались до берега, а мужчина 1972 года рождения утонул.
Спасатели и водолазы ведомства ежедневно обследовали акваторию реки в поисках утонувшего. 2 июня он был найден в 70 метрах от берега.
Чтобы не допускать подобных трагических происшествий, спасатели рекомендуют не выходить к воде в состоянии опьянения; использовать спасательный жилет и оценивать погоду (ветер, дождь и туман повышают риск в разы); быть предельно аккуратными на лодке, не перегружать её и не делать резких движений.