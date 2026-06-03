В Башкирии найден рыбак, утонувший в середине мая

Чтобы не допускать подобных трагических происшествий, спасатели рекомендуют не выходить к воде в состоянии опьянения; использовать спасательный жилет и оценивать погоду (ветер, дождь и туман повышают риск в разы); быть предельно аккуратными на лодке, не перегружать её и не делать резких движений.