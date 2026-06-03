Силовики США и Мексики вскрыли трансграничный наркотуннель

Правоохранители двух стран наткнулись на высокотехнологичный подземный коридор, проложенный под государственной границей. Подземный ход длиной около 265 метров и глубиной примерно шесть метров вел из мексиканской Тихуаны прямо в калифорнийский район Отай-Меса.
Находка оказалась случайной. Мексиканская полиция проводила рейд в одном из зданий на востоке Тихуаны и вышла на вход в тоннель. Управление расследований Министерства внутренней безопасности США уже подтвердило, что спецагенты в Сан-Диего развернули операцию в связи с трансграничным объектом.
По версии мексиканских властей, обнаруженный тоннель функционировал как полноценный логистический узел. Его использовали для нелегальной переброски наркотиков, оружия и взрывчатых веществ. Во время обыска силовики изъяли материальные доказательства: боеприпасы, мобильные телефоны, банковские карты и десятки упаковок с метамфетамином.
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