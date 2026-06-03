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Силовики США и Мексики вскрыли трансграничный наркотуннель

Правоохранители двух стран наткнулись на высокотехнологичный подземный коридор, проложенный под государственной границей.

Правоохранители двух стран наткнулись на высокотехнологичный подземный коридор, проложенный под государственной границей. Подземный ход длиной около 265 метров и глубиной примерно шесть метров вел из мексиканской Тихуаны прямо в калифорнийский район Отай-Меса.

Находка оказалась случайной. Мексиканская полиция проводила рейд в одном из зданий на востоке Тихуаны и вышла на вход в тоннель. Управление расследований Министерства внутренней безопасности США уже подтвердило, что спецагенты в Сан-Диего развернули операцию в связи с трансграничным объектом.

По версии мексиканских властей, обнаруженный тоннель функционировал как полноценный логистический узел. Его использовали для нелегальной переброски наркотиков, оружия и взрывчатых веществ. Во время обыска силовики изъяли материальные доказательства: боеприпасы, мобильные телефоны, банковские карты и десятки упаковок с метамфетамином.

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