Силовики США и Мексики вскрыли трансграничный наркотуннель

Находка оказалась случайной. Мексиканская полиция проводила рейд в одном из зданий на востоке Тихуаны и вышла на вход в тоннель. Управление расследований Министерства внутренней безопасности США уже подтвердило, что спецагенты в Сан-Диего развернули операцию в связи с трансграничным объектом.