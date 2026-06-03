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В Норильске стая собак напала на детей

Один из мальчиков получил серьезные травмы от укусов собак.

В Норильске стая собак напала на детей. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Два мальчика 12 и 13 лет гуляли в районе мемориалов горы Шмидта, когда на них напала стая собак. Один из подростков получил серьезные травмы. Судя по кадрам, у него рваные раны на ноге, а также следы от укусов животных.

Дети смогли самостоятельно обратиться за помощью, сообщив с службу спасения. На место выезжали скорая и сотрудники экстренных служб. Пострадавших доставили в больницу.

Прокуратура организовала проверку по факту нападения безнадзорных собак, а также поставила на контроль расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Ранее в Кызыле хозяку овчарки обвинили в нападении собаки на ребенка.