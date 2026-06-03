В Норильске стая бродячих собак напала на двух мальчиков, идет проверка

В Норильске стая бродячих собак напала на двух несовершеннолетних. Они доставлены в больницу, а прокуратура начала проверку. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.
По предварительным данным, два мальчика 12 и 13 лет гуляли в районе мемориалов горы Шмидта, когда на них напали бесхозные животные.
«Один из подростков получил серьезные травмы», — говорится в комментарии прокуратуры Красноярского края.
Уточняется, что дети сами обратились за помощью, сообщив о случившемся в службу спасения.
На место происшествия прибыли медики и сотрудники МЧС. Пострадавших госпитализировали.
Сотрудникам прокуратуры предстоит установить все обстоятельства произошедшего.