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В Норильске стая бродячих собак напала на двух мальчиков, идет проверка

В Норильске стая бродячих собак напала на двух несовершеннолетних. Они доставлены в больницу, а прокуратура начала проверку. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

В Норильске стая бродячих собак напала на двух несовершеннолетних. Они доставлены в больницу, а прокуратура начала проверку. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, два мальчика 12 и 13 лет гуляли в районе мемориалов горы Шмидта, когда на них напали бесхозные животные.

«Один из подростков получил серьезные травмы», — говорится в комментарии прокуратуры Красноярского края.

Уточняется, что дети сами обратились за помощью, сообщив о случившемся в службу спасения.

На место происшествия прибыли медики и сотрудники МЧС. Пострадавших госпитализировали.

Сотрудникам прокуратуры предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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